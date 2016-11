Donald Trump al New York Times. Martedì 22 novembre il neoeletto presidente degli Stati Uniti è andato negli uffici del quotidiano newyorchese (il giornale che secondo lui lo ha trattato peggio durante la campagna elettorale) per rispondere alle domande di giornalisti e opinionisti. Durante l’incontro ha mostrato il suo volto più moderato su diversi temi, tra cui i cambiamenti climatici. Ha tuttavia reso chiaro che non si farà alcun problema a passare sopra a convenzioni etiche e politiche consolidate che finora hanno caratterizzato la presidenza degli Stati Uniti.