Facebook pronto a concedere strumenti alla censura cinese. Il New York Times ha rivelato che l’azienda californiana sta lavorando da tempo alla creazione di strumenti che consentirebbero al social network di rispondere alle esigenze delle autorità cinesi in tema di censura e circolazione delle informazioni. Ufficialmente Facebook non ha voluto confermare né smentire l’articolo del Times e ha chiarito che nessuna decisione ufficiale è stata presa. Ma emerge che all’interno dell’azienda si lavora a un software in grado di impedire a determinati post di comparire nel feed di determinati utenti.