Secondo un gruppo di esperti informatici Hillary Clinton dovrebbe fare ricorso contro i risultati delle presidenziali. In particolare gli esperti sostengono che la candidata democratica debba chiedere il riconteggio dei voti in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Dall’analisi dei dati è emerso che Clinton ha ottenuto meno preferenze del previsto nelle aree dove i seggi erano dotati di macchine per il voto elettroniche. Secondo gli esperti, le macchine potrebbero essere state hackerate. Intanto il presidente eletto Donald Trump ha scelto Nikki Haley, 44 anni, governatrice del South Carolina, come prossima ambasciatrice all’Onu.