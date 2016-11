In Italia sciopero dei trasporti e delle scuole, i piloti di Lufthansa fermi per il terzo giorno. È in corso fino alle 21 lo sciopero nazionale degli aerei e dei treni di Trenitalia, Trenord e Italo. L’agitazione sindacale coinvolge anche le scuole. A Roma si fermano i dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico Atac. Continua per il terzo giorno lo sciopero dei piloti della compagnia tedesca Lufthansa, con più di 800 voli annullati.