Centinaia di migliaia di sudcoreani in piazza per chiedere le dimissioni della presidente Park Geun-hye. La presidente è accusata di aver permesso alla sua amica Choi Soon-sil di interferire su questioni di stato pur non ricoprendo alcun ruolo all’interno dell’esecutivo. Il 26 novembre, nella quinta settimana di manifestazioni pacifiche, secondo gli organizzatori circa 1,3 milioni di persone sono scese in piazza a Seoul, sfidando il freddo e la neve. Secondo la polizia, che ha mobilitat0 nella capitale circa 25mila agenti, i manifestanti erano invece 260mila.