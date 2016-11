“Dietro ogni famiglia cancellata a Gaza c’è un pilota israeliano”: comincia così l’introduzione di Amira Hass a Obliterated families, il web documentario che la fotografa Anne Paq e la reporter Ala Qandil hanno dedicato al censimento e alla memoria delle 142 famiglie palestinesi che durante l’ultimo attacco ordinato dal governo di Gerusalemme alla Striscia di Gaza, nel 2014, hanno perso tre o più persone care.

Delle cinquanta famiglie intervistate e fotografate in due anni, il sito presenta la documentazione sulle prime dieci, ma è un progetto in corso d’opera destinato a raccogliere altre testimonianze, una selezione di testi, podcast e materiali scaricabili per realizzare e allestire mostre.