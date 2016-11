Via libera al nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici. L’accordo per il periodo 2016-2019 è stato firmato il 26 novembre da Federmeccanica, Assistal e le tre sigle sindacali Fiom, Fim e Uilm. A regime, calcolando tutte le voci, i dipendenti avranno un aumento in busta paga di 92 euro mensili, dal recupero previsto per l’inflazione al welfare. Tra il 19 ed il 21 dicembre si svolgerà il referendum tra i lavoratori per la validazione del rinnovo del contratto dei metalmeccanici siglato ieri.