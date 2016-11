Negli Stati Uniti nuove nomine per il presidente eletto Donald Trump. Il 29 novembre Trump ha scelto come ministro della salute Tom Price, un forte critico della riforma sanitaria di Obama, e come ministra dei trasporti Elaine Chao, ministra del lavoro sotto l’amministrazione Bush. Ma la nomina più attesa è quella di Steven Mnuchin, un ex manager di Goldman Sachs, come ministro dell’economia. Inoltre il direttore della Cia, John Brennan, ha avvertito Trump che cancellare l’accordo sul nucleare con l’Iran sarebbe una “follia”.