Steven Mnuchin sarà il nuovo segretario del tesoro degli Stati Uniti. L’ex manager della Goldman Sachs sarà il nuovo ministro dell’economia del governo di Donald Trump. Il presidente eletto oggi ha annunciato altre nomine: ha scelto come ministro della salute Tom Price, un forte critico della riforma sanitaria di Obama, e come ministra dei trasporti Elaine Chao, ministra del lavoro sotto l’amministrazione Bush. Trump ha anche dichiarato che abbandonerà completamente la gestione delle sue aziende per concentrarsi solo sulla Casa Bianca.