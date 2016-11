Aleppo si sta trasformando in un gigantesco cimitero. L’ha detto Stephen O’Brien, sottosegretario generale delle Nazioni Unite con delega agli affari umanitari e al coordinamento delle emergenze, in un appello al Consiglio di sicurezza dell’Onu riunito in una sessione straordinaria per discutere la situazione nella città siriana. Anche l’opposizione siriana, i cui militanti controllano ancora una parte di Aleppo est, attraverso una lettera ha invitato il Consiglio di sicurezza a tutelare i civili. Secondo l’Osservatorio siriano dei diritti umani sono più di cinquantamila le persone costrette ad abbandonare le loro case da quando, durante lo scorso fine settimana, si è intensificata l’azione delle forze governative per riconquistare le aree della città ancora in mano all’opposizione.