C’è attesa per il voto alle presidenziali in Austria. Domenica 4 dicembre i cittadini austriaci voteranno per eleggere il nuovo presidente della repubblica federale. Il ballottaggio è tra il candidato dei verdi Alexander Van der Bellen, e il suo avversario del Partito della libertà (Fpö) Norbert Hofer. Secondo i sondaggi, Hofer sarebbe in vantaggio. I risultati delle elezioni tenute lo scorso maggio erano stati annullati dalla Corte costituzionale per irregolarità nello spoglio.