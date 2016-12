L’Austria al voto tiene l’Europa con il fiato sospeso

Con quasi un anno di durata, è la più lunga campagna elettorale che l’Austria ricordi. Il duello tra il candidato dei Verdi, Alexander Van der Bellen, e il suo avversario di destra Norbert Hofer, che si contendono la presidenza della repubblica federale, si è trasformato in una corsa a ostacoli. Ha già causato un terremoto politico, costringendo alle dimissioni il cancelliere Werner Faymann e destabilizzando socialdemocratici e popolari, al governo dal dopoguerra. Ora rischia di allungare la sua ombra sull’Unione europea.

La maratona è cominciata in primavera, quando i due politici sono risultati i vincitori del primo turno delle presidenziali, passando così al ballottaggio per la successione ad Heinz Fischer, il capo dello stato uscente. Dopo settimane di comizi e accesi dibattiti in tv, il 1 giugno Van der Bellen era stato proclamato presidente della repubblica con uno scarto di soli trentamila voti. Poi il primo colpo di scena: il Partito della libertà (Fpö) di Hofer aveva impugnato il risultato per presunte irregolarità durante gli scrutini. Il 1 luglio, a sorpresa, la corte costituzionale di Vienna aveva annullato le elezioni, ordinando la loro ripetizione per una serie di irregolarità formali negli scrutini, escludendo però ogni ipotesi di brogli. Il nuovo ballottaggio era stato fissato per il 2 ottobre.

Le cause del rinvio

Ma pochi giorni prima di quella data, il governo è stato costretto a un nuovo rinvio, causato da un imprevisto problema tecnico: la qualità della colla sulle buste usate per il voto per corrispondenza era così scadente che rischiavano di aprirsi dopo poche ore, creando nuove opportunità di contestare il voto. Per risolvere il problema il parlamento ha varato una legge d’emergenza che ha permesso di rinviare le elezioni per motivi tecnici. L’imbarazzo era tangibile, l’Austria rischiava una figuraccia da repubblica delle banane. Dopo veloci consultazioni si è deciso di spostare il ballottaggio al 4 dicembre, lo stesso giorno del referendum nella vicina Italia. La campagna elettorale, già ferma nei mesi estivi, si è nuovamente bloccata per alcune settimane, per poi ripartire a ritmo notevolmente rallentato. Ma tra i due avversari è ancora un testa a testa e sicuramente anche stavolta sarà decisivo il voto per corrispondenza, molto diffuso tra gli elettori dei Verdi.

Nel frattempo il ministero dell’interno ha distribuito agli uffici elettorali un opuscolo con norme rigidissime per gli scrutini. Per assurdo, sono proprio queste regole ad aumentare i rischi di un possibile nuovo annullamento. Una delle norme prevede il divieto assoluto di pubblicare risultati parziali prima della chiusura definitiva dei seggi. Ma nei land austriaci le elezioni non finiscono alla stessa ora. Nella regione occidentale del Vorarlberg i seggi chiudono alle 13, a Vienna e in altre regioni alle 17. Se nel pomeriggio una radio o un sito dovesse pubblicare qualche risultato parziale dei seggi già scrutinati, si rischierebbe un nuovo, clamoroso motivo di annullamento.

La domenica delle elezioni non si saprà chi ha vinto. I voti per corrispondenza potranno essere scrutinati solo dalle nove di mattina di lunedì. Le buste non potranno essere aperte prima. Inoltre nessun estraneo potrà entrare nei seggi, neanche i fotografi che accompagnano il cancelliere o i presidenti dei land per le foto di rito. Neanche un barista per portare il caffè agli scrutatori. Nel caso di un alto numero di voti contestati, l’annuncio dei risultati potrebbe slittare a martedì.

I candidati alla ricerca di sostegno internazionale

Per non irritare ulteriormente gli elettori, stanchi della gara interminabile, a novembre la campagna elettorale ha ripreso con toni sommessi. La tv austriaca Orf parla di un “duello con i bastoncini di ovatta”, nel quale i due rivali ripetono per l’ennesima volta i loro punti di vista sulle questioni più importanti. Per questo i confronti televisivi sono risultati abbastanza noiosi.

Van der Bellen è alla ricerca di sostegno internazionale. A una recente serata in suo onore hanno partecipato anche Romano Prodi e l’ex presidente polacco Aleksander Kwaśniewski . Inoltre il candidato dei Verdi gode dell’appoggio incondizionato dell’associazione degli industriali e di molti artisti, attori e intellettuali. Hofer, invece, cerca solidarietà all’est. Ha incontrato il presidente ungherese Viktor Orbán, quello ceco Miloš Zeman e quello serbo Tomislav Nikolić, proponendogli un’alleanza di ex paesi della monarchia austroungarica per “contrastare il dominio di Bruxelles, Parigi e Berlino”.

L’economista Van der Bellen, nato nel 1944 a Vienna da madre estone e padre russo, è cresciuto nella valle tirolese del Kaunertal, confinante con la val Venosta. Pur non amando i bagni di folla, ora porta la tradizionale giacca di loden e partecipa alle feste popolari parlando del valore della heimat. Il suo avversario Norbert Hofer, originario della Stiria, a 45 anni sogna di diventare il primo e più giovane presidente della destra populista nell’Europa occidentale.