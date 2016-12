Bloccato il progetto di costruzione dell’oleodotto in North Dakota. Gli ingegneri del genio militare degli Stati Uniti hanno bloccato il progetto di costruzione di un oleodotto al confine tra North Dakota e South Dakota, contestato per sei mesi dai nativi americani e dagli ambientalisti. L’intervento dei militari ha evitato che le forze dell’ordine intervenissero per sgomberare gli occupanti di Camp Oceti Sakowin, dove da mesi gli attivisti erano accampati per protesta.