Shaukat Mirziyoyev ha vinto le presidenziali in Uzbekistan. Ha raccolto l’88,6 per cento dei voti. Mirziyoyev, attuale presidente ad interim, era nettamente favorito come successore di Islam Karimov, morto il 2 settembre 2016 dopo aver guidato il paese con metodi autoritari fin dal crollo dell’Unione Sovietica. L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha segnalato violazioni durante le elezioni e ha dichiarato che il paese ha bisogno di “vaste riforme”.