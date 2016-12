Si è dimesso il premier neozelandese John Key. Le sue dimissioni, arrivate a sorpresa, sono state motivate da ragioni familiari. “Si tratta della decisione più difficile che abbia mai preso e non so cosa farò in seguito”, ha dichiarato Key in conferenza stampa. Il partito di centrodestra National party si riunirà nei prossimi giorni per eleggere il successore di Key.