Russia e Cina mettono il veto alla proposta di una tregua per Aleppo. Il 5 dicembre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i rappresentanti di Mosca e Pechino hanno bloccato la proposta per un cessate il fuoco di sette giorni ad Aleppo. Lo stesso giorno, tre settimane dopo l’inizio dell’offensiva governativa, le forze di Damasco e i loro alleati hanno occupato il quartiere di Qadi Askar, e controllano ormai i due terzi del territorio che era in mano ai ribelli. Secondo i mezzi d’informazione internazionali, Bana Alabed, una bambina di sette anni che twittava dalle zone di combattimenti è scomparsa dal social network.