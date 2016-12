La corte suprema polacca blocca l’estradizione di Roman Polanski. I giudici hanno respinto il ricorso del ministro della giustizia conservatore, Zbigniew Ziobro. La decisione mette definitivamente fine alla procedura per l’estradizione del regista polacco negli Stati Uniti. Polanski è ricercato dalla giustizia statunitense per una condanna per violenza sessuale nei confronti di una minorenne nel 1977. Il regista ha ammesso la sua colpevolezza e ha scontato parte della sua pena.