Gli Stati Uniti riducono la vendita di armi all’Arabia Saudita. Non saranno più vendute al paese arabo le bombe guidate, ha dichiarato un ufficiale del Pentagono. L’amministrazione Obama si è detta preoccupata per l’uso di queste armi nei bombardamenti contro i civili nello Yemen, dove una coalizione guidata dai sauditi combatte contro i ribelli sciiti houthi. Altri contratti, come quello per le forniture agli elicotteri, resteranno in vigore.