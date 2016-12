Sono ricominciati i combattimenti ad Aleppo. Violenti scontri e raid aerei sono ripresi nella città siriana, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore alle 17 del 14 dicembre. Secondo la televisione di stato sono già morte almeno sei persone. L’evacuazione pianificata della zona est della città da parte dei ribelli e dei civili è al momento sospesa: gli autobus inviati dal governo sono arrivati ma non hanno ancora portato nessuno fuori dalla città, perché il governo siriano ha chiesto che insieme ai civili vengano portati via i suoi soldati feriti. Da quattro anni Aleppo è teatro di scontri tra le truppe governative e i ribelli, che fino a poco tempo fa controllavano la parte est della città. L’Onu ha denunciato atrocità contro i civili.