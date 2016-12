È cominciata l’evacuazione di Aleppo est. Le ambulanze hanno cominciato a muoversi verso l’est della città siriana, ha fatto sapere il Comitato internazionale della Croce rossa, e anche i pullman forniti dal governo siriano si sono messi in movimento. Circa cinquemila persone tra civili e combattenti ribelli verranno portate via nel corso della giornata. Una nuova tregua è entrata in vigore dalle 3 della scorsa notte. L’evacuazione era stata sospesa il 14 dicembre perché il governo siriano aveva chiesto che insieme ai civili fossero portati via anche i soldati feriti dell’esercito. Da quattro anni Aleppo è teatro di scontri tra le truppe di Bashar al Assad e i ribelli. Nei giorni scorsi l’Onu ha denunciato atrocità contro i civili.