Facebook testerà nei prossimi giorni uno strumento per segnalare le notizie false. L’azienda permetterà a giornalisti di varie organizzazioni di indicare le storie ritenute non verificate, o non verificabili. Questo tipo di contenuti saranno linkati ad articoli che spiegheranno i motivi delle scelte. Anche gli utenti avranno a disposizione un pulsante per segnalare post falsi.