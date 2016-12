Una turista canadese e quattro poliziotti sono morti in un attacco a Karak in Giordania. Uomini armati hanno aperto il fuoco nella città per poi barricarsi in un castello di epoca crociata prendendo in ostaggio alcuni turisti. Non è chiaro se alla turista canadese sia stato sparato all’interno del castello, dove rimangono almeno una decina di ostaggi. Le forze di sicurezza giordane hanno circondato il castello e si preparano a intervenire per liberare gli ostaggi. Nessun gruppo ha rivendicato l’attacco.