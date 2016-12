Liberati gli ostaggi nel castello di Karak, in Giordania. Le forze di sicurezza giordane hanno liberato le persone tenute in ostaggio nel castello di Karak e ucciso quattro dei terroristi che si erano asserragliati nel castello medievale dopo aver sparato contro delle pattuglia di polizia nel centro della città. Nell’attacco terroristico sono morte almeno nove persone, quattro delle quali civili. L’azione non è stata rivendicata.