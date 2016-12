Un camion travolge la folla a Berlino, nove morti. Un tir ha investito diverse persone che si trovavano a un mercatino natalizio a Breitscheidplatz, che si trova nel quartiere di Charlottenburg, nella zona ovest della città. Ci sono almeno nove morti e cinquanta feriti, per il momento. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente oppure no, ma la dinamica fa pensare a un attentato. La polizia ha arrestato una persona.