Fallito l’aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena, interviene lo stato. Il tentativo di raccogliere cinque miliardi di euro tra investitori privati non è andato a buon fine. Per l’istituto senese si apre così la strada dell’intervento pubblico. Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni ha annunciato che il governo ha autorizzato un fondo di venti miliardi di euro per un aumento di capitale “precauzionale” a sostegno della banca. Con l’ingresso dello stato nel capitale di Mps, il terzo istituto più importante d’Italia, saranno penalizzati gli azionisti ma verranno tutelati i piccoli risparmiatori, ha dichiarato il governo.