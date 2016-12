Un tribunale di Istanbul ordina il rilascio della scrittrice turca Aslı Erdoğan. Comparsa in aula per rispondere all’accusa di attività “terroristiche” è stata scarcerata la scrittrice Aslı Erdoğan insieme alla linguista Necmiye Alpay, entrambe collaboratrici del giornale filocurdo Özgür Gündem, chiuso per decisione del governo, con l’accusa di “propaganda terroristica” e di essere “membro di un’organizzazione terroristica”, legata al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).