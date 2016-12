Il premier italiano Paolo Gentiloni nomina i sottosegretari del suo governo. Alle 19.30 hanno prestato giuramento i 41 sottosegretari nominati in mattinata dal consiglio dei ministri. Le 41 nomine presentano poche novità rispetto alla squadra di Matteo Renzi: Davide Faraone, ex sottosegretario all’istruzione, passa al ministero della salute. Mentre all’istruzione arriva Vito De Filippo che era alla salute. Enrico Zanetti, ex viceministro all’economia nel precedente governo e membro di Ala, non ha accettato di far parte del nuovo governo.