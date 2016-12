La Cina vieterà il commercio di avorio entro la fine del 2017. La prima fase prevede che entro il 31 marzo alcuni negozi che commerciano avorio siano chiusi e restituiscano le licenze, mentre la fine dell’anno tutto il commercio di avorio in Cina sarà vietato. Una decisione simile è stata presa quest’anno negli Stati Uniti per salvaguardare gli elefanti africani, che vengono uccisi per le loro zanne.