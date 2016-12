Scontri e combattimenti in Siria, malgrado il cessate il fuoco. La tregua, stipulata da ribelli e governo, è entrata in vigore a mezzanotte del 29 dicembre, ma sono stati registrati combattimenti nella provincia di Hama e a Wadi Barada, a nord di Damasco. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un’organizzazione vicina ai ribelli, l’esercito di Assad ha condotto 13 bombardamenti aerei ad Hama. Alcuni gruppi come lo Stato islamico e altri gruppi terroristici non hanno aderito alla tregua.