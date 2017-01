Per il premier israeliano l’attentatore di Gerusalemme era affiliato al gruppo Stato islamico. Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il palestinese alla guida del camion che l’8 gennaio ha travolto un gruppo di soldati sulla passeggiata Armon Hanatziv era un sostenitore del gruppo jihadista. Netanyahu non ha fornito prove delle sue accuse. L’attacco dell’8 gennaio ha causato quattro morti e 17 feriti. L’aggressore è stato identificato come il ventottenne Fadi Qunbar e arrivava da Gerusalemme Est. La legge israeliana prevede il carcere senza un processo per gli affiliati allo Stato islamico.