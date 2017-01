In Islanda trovato un accordo tra i partiti conservatori per formare un governo. Tre partiti di centrodestra hanno raggiunto un accordo per formare un governo in Islanda. Il Partito dell’indipendenza (conservatore) insieme al partito Futuro radioso (centro) e al partito Riforma hanno raggiunto un accordo per formare un governo di centrodestra. Uno dei cardini dell’alleanza sarà l’euroscetticismo. È il quarto tentativo di formare un governo nel paese dopo le elezioni del 29 ottobre in cui nessun partito aveva ottenuto una maggioranza sufficiente a governare.