Il senato degli Stati Uniti fa un primo passo verso l’abrogazione della riforma sanitaria di Obama. Poche ore dopo che il presidente eletto Donald Trump ha promesso in conferenza stampa di “respingere e sostituire” la legge sull’assistenza sanitaria voluta dalla precedente amministrazione, il senato statunitense, controllato dai repubblicani, ha approvato una misura che permetterà di abrogare più facilmente l’ultima riforma sanitaria, con un voto a maggioranza semplice e non di 60 voti su cento. Tuttavia, nel campo repubblicano, non c’è ancora un progetto condiviso su come sostituire l’Affordable care act, noto anche come Obamacare.