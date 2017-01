In Polonia arrivano i rinforzi statunitensi. Sono attesi per oggi i primi dei tremila soldati, degli ottanta carri armati e delle centinaia di veicoli corazzati inviati dal presidente Barack Obama per rassicurare gli alleati della Nato contro l’atteggiamento sempre più aggressivo della Russia. È il più grande dispiegamento militare statunitense in Europa da decenni.