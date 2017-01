Allerta febbre gialla in Brasile, al via una campagna di vaccinazioni. Lo stato brasiliano di Minas Gerais ha dichiarato un’allerta sanitaria il 13 dicembre in vista di una possibile epidemia di febbre gialla. Nella regione sono state segnalate trenta morti sospette e il Ministero della sanità teme che il virus possa mettere a rischio di contagio i due milioni di persone che abitano nello stato. Il ministero ha lanciato una campagna di vaccinazioni per scongiurare l’epidemia.