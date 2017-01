Servono più ricerche sui possibili benefici e danni della cannabis. Secondo un rapporto statunitense, a dispetto della diffusione del suo uso e della legalizzazione in molti stati degli Stati Uniti, non si conoscono gli effetti della sostanza, né a breve né a lungo termine. A differenza del consumo di alcolici, non è possibile stabilire linee guida per un uso sicuro della cannabis. Il rapporto chiede di sviluppare la ricerca e migliorare la raccolta dei dati.