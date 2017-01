Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni è stato dimesso dall’ospedale. Il primo ministro ha lasciato il policlinico Gemelli, dove era ricoverato dal 10 gennaio per un intervento al cuore. Gentiloni presiederà oggi il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi e potrebbe confermare i numerosi impegni internazionali fissati per le prossime settimane. Il 18 gennaio potrebbe volare a Berlino, dove è previsto un incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel in occasione di un meeting su Industria 4.0.