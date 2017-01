Esecuzione capitale in Bahrein per tre sciiti condannati per aver ucciso tre poliziotti. Abbas al Samea, Sami Mushaima and Ali al Singace sono stati condannati per aver ucciso un agente di polizia emirato e due poliziotti bahreiniti in un attacco bomba nel 2014. Si tratta della prima pena capitale comminata nel paese dal 2008. Gli attivisti hanno condannato l’esecuzione, che potrebbe scatenare proteste nel regno del Golfo arabo.