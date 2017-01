Esecuzione capitale in Bahrein per tre sciiti condannati per l’uccisione di tre poliziotti. Abbas al Samea, Sami Mushaima and Ali al Singace erano stati condannati per l’uccisione di un agente di polizia degli Emirati Arabi Uniti e due poliziotti del Bahrein in un attacco bomba nel 2014. Si tratta della prima condanna a morte comminata in Bahrein dal 2008. L’esecuzione è stata condannata dagli attivisti e potrebbe scatenare proteste nel paese.