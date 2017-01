I film che vedremo nel 2017. Seconda parte

Su Filmblog, il blog di cinema del quotidiano britannico The Guardian, è stata pubblicata una serie di articoli che presentano alcuni dei film più attesi dell’anno appena cominciato. Commedie, film d’autore, fantascienza, horror, drammoni, sequel e film per famiglie. Dopo i primi quaranta pubblicati la settimana scorsa , ecco la seconda e ultima parte.

Annihilation A due anni dal sorprendente Ex machina, Alex Garland e Oscar Isaac ritornano con la storia di una biologa (Natalie Portman) che s’imbarca in “una pericolosa e misteriosa spedizione in un luogo dove non si possono applicare le leggi di natura”. C’è anche Jennifer Jason Leigh nel ruolo di una (possiamo immaginare) poco utile psicologa.

Anche se ha segnato il ritorno di Ridley Scott nella saga di Alien, Prometheus (2012) non ha convinto fino in fondo. Ma il suo sequel, e dunque il prequel di Alien, sembra promettente. La ripleiana Katherine Waterston e Danny McBride fanno parte della ciurma del Covenant, un cargo interstellare che arriva in quello che sembra un paradiso, ma poi si rivela un posto molto meno accogliente. Il suo unico abitante è David, il sintetico interpretato (anche in Prometheus) da Michael Fassbender. Il film arriva in Italia il 17 maggio.

Ghost in the shell

Geostorm Chiamiamolo anche il dopo sbornia di Gravity, ma nel 2017 lo spazio è grande, molto grande. C’è qualche segnale positivo su questo film con Gerard Butler nei panni di uno scienziato che cerca di attenuare gli effetti del riscaldamento globale prendendo il controllo dei satelliti per creare un’enorme tempesta. E poi ha un fratello che scopre un piano per assassinare il presidente (Andy Garcia). Potrebbe andare peggio… potrebbe piovere. Uscita prevista ad autunno negli Stati Uniti.

The dark tower Idris Elba e Matthew McConaughey sono i due nomi forti dell’adattamento della serie La torre nera di Stephen King. Elba nei panni di un avventuriero solitario che vaga nella dimensione alternativa di Mid-World, McConaughey in quelli dello stregone che cerca di impedire all’undicenne protagonista di raggiungere la Torre Nera. La scelta del regista danese Nikolaj Arcel (A royal affair) è decisamente poco convenzionale. Uscita prevista negli Stati Uniti il 10 agosto.

Se nel 2015 il ritorno di Harrison Ford ha reso il settimo episodio di Star wars un film ancora più atteso, il suo ritorno nel tardo (tardissimo) sequel di Blade runner rende il film di Denis Villeneuve (in cui, per fortuna, il protagonista è Ryan Gosling) uno dei più attesi del 2017. Di Blade runner 2049 si sa poco, a parte che è uno dei film vietati ai minori più costosi della storia del cinema e che nel cast ci saranno anche Robin Wright, Jared Leto e Dave Bautista. Uscita prevista negli Stati Uniti: 4 ottobre.

God particle L’anno scorso, l’ultima variazione sul tema Cloverfield, si è rivelata una bella sorpresa. Quindi magari si può sperare in qualcosa di speciale per questo prequel forse poco sorprendente ma inaspettatamente stellato. Gugu Mbatha-Raw, Elizabeth Debicki, Daniel Brühl, Ziyi Zhang, David Oyelowo e Chris O’Dowd sono astronauti di una stazione spaziale in pericolo dopo una sconvolgente scoperta. Uscita negli Stati Uniti: 27 ottobre.

La presenza di Scarlett Johansson nella seconda trasposizione cinematografica dell’anime giapponese solleva qualche perplessità (perché non un’attrice asiatica?) e alza la pressione arteriosa, ma la messa in scena “elegante” di Rupert Sanders alimenta la curiosità. Per chi avesse ancora qualche dubbio c’è anche Juliette Binoche. In Italia arriva il 30 marzo.

Più che un seguito del King Kong di Peter Jackson si potrebbe parlare di un fratellino del Godzilla di Gareth Edwards. Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman e Samuel L. Jackson sono le star di un film a prima vista divertente su alcuni esploratori che s’imbattono in un’enorme scimmia incazzata (e in un irsutissimo John C. Reilly). In Italia il 9 marzo.

Star Wars. Episodio VIII Dopo il successo di Rogue one al botteghino restano pochi dubbi che, nel 2017, il prossimo capitolo della saga degli Skywalker possa sbaragliare la concorrenza di qualsiasi altro blockbuster. Quello che si sa per certo (attenzione allo spoiler) è che il ruolo di Mark Hamill sarà un po’ più ampio, mentre quello di Harrison Ford un po’ meno. Uscita italiana prevista per il 14 dicembre.

Ancora nello spazio. Stavolta con Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds, due astronauti che stanno coltivando dei semi trovati su Marte. All’inizio si esaltano, poi vanno in estasi e finiscono molto preoccupati per la sopravvivenza della razza umana. Uscirà il 24 marzo negli Stati Uniti.

Beauty and the beast

Voci di corridoio suggeriscono che la versione con attori in carne e ossa del cartone Disney possa aprire la Berlinale 2017. La fiaba diretta da Bill Condon potrà contare sulla spinta femminista di Emma Watson e a occhio farà guadagnare carrettate di soldi ai suoi produttori. Dan Stevens è la bestia. Il resto del cast, non necessariamente in ruoli di tazzine e mobili che cantano, è formato da (fate un bel respiro) Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw, Luke Evans, Emma Thompson, Josh Gad, Stanley Tucci, Ian McKellen e Kevin Kline. Quello di Beauty and the beast ha rapidamente scalzato Cinquanta sfumature di nero dalla prima posizione del trailer più visto nelle prime 24 ore. Esce in Italia il 16 marzo.

A Christmas carol

Dopo Foxcatcher, l’intensa storia di un inquietante miliardario fan della lotta libera spinto a uccidere da un profondo squilibrio mentale, Bennett Miller si cimenta con un classico dickensiano natalizio. Certo a pensarci bene in A Christmas carol si parla di un riccone avaro, fantasmi e mortalità infantile e forse Miller non si è allontanato così tanto. Pochi dettagli, la sceneggiatura è di Tom Stoppard.

Coco

Inizialmente Oceania faceva pensare a un esempio di indebita appropriazione culturale da parte della vorace Disney. Poi però il cartone ambientato in Polinesia si è rivelato un successo ed è stato molto amato da tutti. Questo può rinnovare la fede nel progetto messicano della Pixar dopo che è sorta qualche difficoltà quando Disney ha cercato di mettere il copyright alla frase “Dias de los muertos” per bassi fini di merchandising. Una petizione firmata da 21mila persone ha scoraggiato l’operazione commerciale e anzi ha favorito l’inclusione nel progetto di qualche messicano autentico, come Gael García Bernal. Dirige Lee Unkrich (Toy story 3). Uscita prevista negli Stati Uniti per il 27 novembre.

Cruella

Gli esperti su internet suggeriscono che il progetto non arriverà in sala prima del 2018. Altri che sarà il campione d’incassi del prossimo Natale. A scaldare gli animi su questo spin-off non animato della Carica dei 101 che si concentra su Crudelia Demon, due cose: ci sarà Emma Stone e sarà scritto da Jez Butterworth.

Despicable me 3

Il supercattivo Gru e gli irresistibili (insopportabili) ometti gialli progettano di saccheggiare i botteghini per la terza volta. Pochissimi dettagli sulla trama.

Paddington 2

Il seguito di uno dei migliori film per bambini di sempre emerge finalmente da un pantano di voci e pubblicità preventiva per dare l’assalto al botteghino del prossimo autunno. E a leggere il plot ufficiale tutto sembra molto rassicurante: “Paddington, felicemente accasato con la famiglia Brown e rispettato membro della comunità, s’imbarca in una serie di assurdi lavori per poter comprare un regalo per il centesimo compleanno della zia Lucy. Ma poi il regalo verrà rubato”. Cosa può andare storto con queste premesse? Il cast può contare su due new entry di peso come Brendan Gleeson e Hugh Grant. L’uscita nel Regno Unito è prevista per il 10 novembre.

Spider Man. Homecoming