Cinque morti in una sparatoria in un locale notturno in Messico. Un uomo armato ha aperto il fuoco in una discoteca di Playa del Carmen, località turistica dello Yucatán, in Messico, durante la serata finale di un festival di musica elettronica. Almeno cinque le persone uccise, di cui tre di nazionalità non messicana, e dodici i feriti. I motivi della sparatoria sono ancora sconosciuti.