Cinque morti in una sparatoria in un locale notturno in Messico. Un uomo armato ha aperto il fuoco in una discoteca di Playa del Carmen, località turistica dello Yucatán, in Messico, durante la serata finale di un festival di musica elettronica. Le vittime sono cinque e tra loro c’è anche un italiano, oltre a un colombiano e due canadesi. Secondo la polizia messicana non si è trattato di un attentato ma di una sparatoria seguita a una lite scoppiata all’interno del locale.