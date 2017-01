Per l’elezione del presidente del parlamento europeo si dovrà aspettare la terza votazione. Dopo le prime due votazioni nessuno dei candidati a succedere a Martin Schultz come presidente del parlamento di Strasburgo ha raggiunto la maggioranza assoluta di 346 voti, necessaria per l’elezione diretta. Il candidato che ha avuto più preferenze è stato Antonio Tajani con 287 voti, seguito da Gianni Pittella con 200 preferenze. Molto staccati gli altri candidati. Il presidente uscente Schultz ha aggiornato la sessione alle ore 17, quando si procederà con un terzo turno.