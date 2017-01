Barack Obama commuta la pena per Chelsea Manning: sarà scarcerata il 17 maggio. Era stata condannata a 35 anni di prigione per aver fornito migliaia di documenti riservati a Wikileaks nel 2010. Manning che è una transessuale, è rinchiusa in un carcere maschile del Kansas, e ha tentato due volte il suicidio. Una delle ultime azioni di Barack Obama come presidente è stato commutare la pena a 209 detenuti e concedere la grazia ad altri 64.