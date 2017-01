Riaperto il porto di Abidjan, in Costa d’Avorio. Le guardie di sicurezza dello scalo marittimo ivoriano, uno dei più importanti dell’Africa occidentale, per alcune ore hanno bloccato tutte le vie d’accesso al porto di Abidjan. Nelle prime ore della sera il porto è stato sbloccato, anche se la contesa in atto tra il governo della Costa d’Avorio e alcuni gruppi paramilitari, scontenti del trattamento economico a cui sono sottoposti, non è ancora stata risolta.