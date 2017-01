Le truppe senegalesi sono entrate in Gambia per favorire l’insediamento del presidente eletto, Adama Barrow. A New York, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso il 19 gennaio il suo appoggio agli stati dell’Africa occidentale che chiedono al presidente uscente, Yahya Jammeh, di lasciare il suo posto, chiedendo però di percorrere una via pacifica. Jammeh ha perso le elezioni del 1 dicembre, ma allo scadere del suo mandato ha dichiarato lo stato di emergenza e si è rifiutato di dimettersi nonostante le pressioni dei paesi della regione. Barrow, intanto, ha prestato giuramento nell’ambasciata gambiana in Senegal.