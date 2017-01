Un’autobomba in un campo profughi in Siria provoca 4 morti e 12 feriti. Secondo quanto riportato da vari osservatori, l’esplosione è avvenuta la mattina del 21 gennaio nel centro del campo Rukban, vicino al confine con la Giordania. Le vittime sarebbero due uomini, una donna e un bambino. Nel campo risiede una milizia locale che in passato è stata oggetto di attacchi da parte di alcune fazioni rivali.