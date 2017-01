Si sono aperti in Kazakistan i colloqui di pace sulla Siria. Il vertice, che si tiene nell’hotel Rixos di Astana, è promosso dalla Russia, dall’Iran e dalla Turchia e si tiene dopo che il 29 dicembre è entrata in vigore una tregua in tutto il paese, che però è stato violata diverse volte. Uno dei principali obiettivi dei colloqui è proprio quello di rafforzare il cessate il fuoco. È presente anche una delegazione dei ribelli siriani, che però si rifiutano di tenere colloqui diretti con i rappresentanti del governo di Bashar al Assad.