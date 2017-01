Il re marocchino Mohammed VI ad Addis Abeba per il vertice dell’Unione africana (Ua). Il sovrano sarà in visita ufficiale in Etiopia fino al summit dei capi di stato previsto per il 30 e 31 gennaio, durante il quale si discuterà del rientro del Marocco nell’organizzazione panafricana dopo 33 anni. Rabat aveva deciso di uscire dall’Ua nel 1984 per divergenze sulla questione dei sahrawi.