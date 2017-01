Bus finisce in un fiume in Madagascar, almeno 47 morti. L’incidente è avvenuto il 28 gennaio nei pressi di Anjozorobe, a circa 90 chilometri dalla capitale Antananarivo. Un autobus che trasportava ospiti di un matrimonio è uscito fuori strada ed è caduto in un fiume, provocando almeno quarantasette morti tra cui dieci bambini e la coppia di sposi. Oltre ai morti, la polizia ha segnalato ventidue feriti.