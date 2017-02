Bob Dylan pubblicherà un nuovo album a marzo. Si intitolerà Triplicate e conterrà 30 canzoni estratte dal repertorio tradizionale della musica statunitense, in particolare da quello di Frank Sinatra. Tra i brani in scaletta ci sono Stormy weather, As time goes by e I could have told you. Uscirà il 31 marzo. Nei mesi scorsi il cantautore di Duluth ha vinto il premio Nobel per la letteratura.